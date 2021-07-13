İngiliz Tabipler Birliği (BMA) Konsey Başkanı Dr. Chaand Nagpaul, "Hükümetin 19 Temmuz'da kalan COVID-19 kısıtlamalarını kaldırma planlarını sürdürmeye karar vermesi sorumsuzluk ve açıkçası çok tehlikeli." açıklamasını yaptı.

Nagpaul, BMA'nın ülkede hızla artan enfeksiyon oranı ve COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışların, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) üzerindeki sakatlayıcı etkisi konusunda defalarca uyardığını hatırlattı.

"Hükümet, tüm COVID-19 düzenlemelerini bir çırpıda rafa kaldırarak risk alıyor"

Nagpaul, Johnson'ın yavaş ve temkinli bir yaklaşımın önemini defalarca vurguladığını ancak hükümetin gerçekte tüm COVID-19 düzenlemelerini bir çırpıda rafa kaldırarak potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar doğuracak şekilde ihtiyatı elden bıraktığını söyledi.

Mevcut dalganın zirvesinin beklendiği ağustos ortasına kadar ölümlerin günde 100 ila 200'e ulaşacağı ve hastaneye yatırılan hasta sayısının günde bin ila 2 bin olacağı tahmin ediliyor.

COVID-19 kısıtlamaları, 19 Temmuz'da kaldırılacak

Başbakan Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada, İngiltere'de 4 aşamalı plan dahilinde uygulanan COVID-19 kısıtlamalarının sonuncusunun, 19 Temmuz itibarıyla kaldırılacağını duyurmuştu.

"Ülkeyi şimdi açmak için doğru zaman olduğuna inandığını ve şu an açılmanın kıştan daha iyi olduğunu" söyleyen Johnson, dikkatli şekilde ilerlemenin hayati öneme sahip olduğunu vurgulamıştı..

İngiltere'de son 24 saatte 34 bin 471 COVID-19 vakası tespit edilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti.