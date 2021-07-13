Siirt'te Valilik öncülüğünde ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışmalarla aşı ikna timlerinin sayısı artırıldı.

Kızlar Tepesi Parkı'nın ardından kentin en işlek caddesinde 2 mobil aşı çadırı, bir alışveriş merkezinde ise aşı standı kuruldu.

Aşı hakkında bilgilendirme yapılıyor

Aşı konusunda çekincesi olan vatandaşlara aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgi verilen çadırlarda ikna edilen vatandaşlara aşı yapılıyor.

İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür merkez, ilçe, belde ve köylere kadar aşılmada seferberlik başlatıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

“Vatandaşın kafasındaki yanlış algılar gideriliyor”

Ömür, daha önce sağlık kuruluşlarında yapılan aşıların, oluşturulan ikna timleriyle evlere kadar gidilerek yapıldığını dile getirdi.

"Aşı yaptırılması için aşı ikna timleri yaylalara kadar giderek, vatandaşa ulaşıyor. Çekincesi olan vatandaşlara tek tek ulaşan ekipler aşının koruyuculuğu hakkında bilgiler veriyor, vatandaşın kafasındaki yanlış algılar gideriliyor. Salgınla mücadelede en etkili silahımız aşılama. Sırası gelen vatandaşlarımızı randevu almalarına gerek kalmadan en yakın hastane, aile sağlık merkezi ve mobil aşı çadırında aşılarını yaptırmaya bekliyoruz."