Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Buna göre, Görele, Eynesil, Çanakçı, Tirebolu, Doğankent, Güce, Espiye, Yağlıdere, Keşap ilçelerinde yarın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülen sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel uyarısı

Bu sebeple meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.