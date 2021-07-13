Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'a kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Giresun'un doğu ilçelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Buna göre, Görele, Eynesil, Çanakçı, Tirebolu, Doğankent, Güce, Espiye, Yağlıdere, Keşap ilçelerinde yarın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülen sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel uyarısı
Bu sebeple meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Giresun Sağanak Meteoroloji
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