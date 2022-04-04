Çiriş Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hüseyin ve Aysel Tosun çiftinin bir keçisi ikiz doğum yaptı.

Oğlaklardan biri öldü, diğeri ise tamamen tüysüz doğdu. Tüysüz oğlağı gören sahipleri ilk bakışta şaşkınlık yaşasada sonradan alıştılar.

Sahipleri oğlağa bebek gibi bakmaya başladı. Tüysüz olan oğlağa üşümesin diye kıyafet giydirdiler.

"İnsan teni gibi tek bir tüyü yok"

Çiftçi Hüseyin Tosun, "Allah bu sene ikiz oğlak verdi. Tüylü olan öldü, tüysüz olan kaldı. İnsan teni gibi tek bir tüyü bile yok. İlk doğduğunda rengi maviydi, sonra siyahlaştı" dedi.

"Torunlarımın kıyafetini giydiriyorum"

Aysel Tosun ise, "Annesine emziriyorum. Akşamları torunlarımın kıyafetini giydiriyorum. Gündüzleri de eve getirip besliyorum. Hiç tüyü yok. İlk defa böylesini görüyorum" açıklamasını yaptı.