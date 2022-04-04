Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında Türk karasularına itilen lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye intikal etti.
Hareket halindeki 22 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Ayrıca, Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarından yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 3 kişiyi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderdi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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