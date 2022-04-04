Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati'den Bursa'ya ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) düzenlenen "İş Dünyası ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın ardından Büyükşehir Belediyesinin Heykel'deki Tarihi Belediye Binasına giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.
Daha sonra Bursa Valiliğine geçen Nebati, Vali Yakup Canbolat'ı da ziyaret etti.
Partililerle bir araya geldi
Ardından AK Parti Bursa İl Başkanlığına giden Bakan Nebati, partililerle bir araya geldi.
Bakan Nebati'ye, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve bazı AK Parti milletvekilleri eşlik etti.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati
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