Ayancık'a bağlı Belpınar köyünde arıcılık yapan Eren Öztürk, sabah saatlerinde kontrol için evinin terasında bulunan arı kovanlarına bakmaya gitti.

Kovanları, ayıların erişememesi için iki katlı evinin terasına yerleştiren Öztürk, 20 adet kovanın ayılar tarafından parçalanmış halde olduğunu gördü.

Çevrede ayı izlerine rastladıklarını anlatan Öztürk, "Maalesef kovanları terasa çıkarmak da çare olmadı. Yaptığımız incelemede ayıların duvardan tırmanarak evin üzerine çıktıklarını belirledik" dedi.

Sezonluk zarar yaklaşık 250 bin lira

Yaşanan olay karşısında şaşkın ve üzgün olduğunu vurgulayan Öztürk, "Tüm emeklerime yazık oldu. Geriye bir tane bile kovan kalmamış. O duvardan nasıl oldu da evin üzerine çıktılar şaşkınım. Artık yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Öztürk, mal olarak zararının 25 bin lira, sezonluk zararının ise yaklaşık 250 bin lira olduğunu belirterek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin olay yerinde inceleme yapacaklarını dile getirdi.