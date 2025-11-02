Duman 18.9ºC Ankara
Türkiye
AA 02.11.2025 11:39

Türkiye’nin sokakları Narkotimler ile güvenli

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde uyuşturucunun sokak düzeyli ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla uygulanan Narkotimler, 2015 yılından bugüne toplam 555 binin üzerinde olaya müdahale etti.

Türkiye’nin sokakları Narkotimler ile güvenli

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndaki derlemesine göre, uyuşturucuyla sokak düzeyinde mücadele etmek amacıyla kurulan ve 81 ilde faaliyette olan Narkotimler, 2015 yılından günümüze toplam 555 bin 165 olaya müdahalede bulundu.

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin vatandaşlarca bulunabilirliğinin azaltılması ve söz konusu maddelere erişimin engellenmesi amacıyla önleyici kolluk hizmetlerinin etkinliğinin artırılması yönünde çalışmalar yürütüldü.

Bu çalışmaların yanı sıra UYUMA, En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber, Narkolog, Narkotır, Narkonokta, Narkoanket, Narkogöçmen, Narkokaan ve Narkogençlik eğitimi projeleri hayata geçirildi.

Ara kimyasalların üretim ve ticaretine yönelik denetim artırılacak

Programda, son yıllarda yaygınlaşan sentetik uyuşturucu maddelerinin, gelecek dönemde uyuşturucuyla en büyük mücadele alanı olacağı öngörüsüne yer verildi.

Söz konusu mücadele stratejisi çerçevesinde atılacak adımlar ve hedefler doğrultusunda, her türlü uyuşturucu ve uyarıcı maddenin ülke genelinde ve uluslararası boyutta kaçakçılığı, üretimi, dağıtımı, kullanımı ve sokak düzeyinde satışı engellenecek. Bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların üretimi ve ticaretinin denetiminde etkinlik artırılacak.

Uyuşturucu kullanma suçuna ilişkin seminer programları yapılacak. Uyuşturucu kullanma suçuna ilişkin riskin yoğun olduğu illerde onaylanan risk yönetim planları çerçevesinde risk yönetimi çalışmaları yapılacak ve uyuşturucu kullanma suçuyla ölçülebilir bilimsel yöntemler kullanılarak mücadele edilecek.

Uyuşturucuyla mücadeleye çok boyutlu, bütüncül ve ön etkin yaklaşımla devam edilecek. Uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında 242 bin 550 operasyon gerçekleştirilecek.

