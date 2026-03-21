Gündem
TRT Haber 21.03.2026 15:10

29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, son iki hafta içinde 29 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 139 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü DEAŞ’a yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 2 haftadır 29 ilde devam eden operasyonlarda, terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 139 şüpheli gözaltına alındı.

 

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli şekilde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmalarda yakalanan şüphelilerin; Haklarında terör örgütü üyeliğinden aranma kaydı bulunduğu, örgütün faaliyetlerine finansal destek sağladıkları, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

14 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 zanlı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve sorgu süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

Açıklamada ayrıca, "DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Operasyonları başarıyla gerçekleştiren Daire Başkanlıklarımızı, kahraman polisimizi, MİT Başkanlığımızı ve koordinasyonu sağlayan Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı DEAŞ
