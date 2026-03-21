Gündem
TRT Haber 21.03.2026 16:05

“KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı” iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı" iddiasının dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı' iddiası dezenformasyon içermektedir. Türkiye veya KKTC karasularında yapılmış herhangi bir atış söz konusu değildir. Bahse konu görüntülerdeki atışların uluslararası sularda olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan asılsız paylaşımlara itibar etmemesi; yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" denildi.

