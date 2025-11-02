Likya Yolu, dünyanın en güzel yürüyüş rotaları listesinde zirvede

İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en güzel 10 yürüyüş rotasını sıraladığı listesinde Likya Yolu’nu ilk sıraya taşıdı.

Time Out’un değerlendirmesinde Likya Yolu, `antik kalıntılar arasında uzanan patikaları, uçsuz bucaksız dağ manzaraları ve turkuaz lagünleriyle` öne çıkan bir rota olarak tanımlandı.

Türkiye’nin en önemli uzun mesafe yürüyüş parkurlarından biri olan Likya Yolu, Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya’ya uzanan yol yaklaşık 540 kilometre.

[Fotoğraf: İHA]

Patara, Xanthos, Olympos, Kayaköy, Faralya ve Kabak Koyu gibi duraklarıyla antik Likya medeniyetinin izlerini taşıyan parkur, her yıl dünyanın dört bir yanından yürüyüşçüleri ağırlıyor.