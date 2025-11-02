Duman 11.6ºC Ankara
İHA 02.11.2025 09:37

Hatay’da gizemli hayırsever 30 depremzedenin borcunu kapattı

Hatay’da mahalle bakkalına borcu olan 30 depremzedenin 80 bin TL’lik borcunu ödeyen ve defteri yakarak ismini açıklamayan hayırsever, takdir topladı.

Hatay’da gizemli hayırsever 30 depremzedenin borcunu kapattı

Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde bulunan bir bakkala giden hayırsever, borcu olan 30 depremzedenin 80 bin TL’lik borcunu ödeyerek veresiye defterini yaktı.

İsmini açıklamayan ve borçları ödeyerek bakkaldan ayrılan hayırsever davranışıyla takdir toplarken, borçlu vatandaşların ve esnafın yüzünü güldürdü.

Oğluna ait işletmede olduğu esnada gizemli hayırseverin mahallelinin borcunu ödediğini söyleyen Bilgehan Karaca, "Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde marketçilik yapıyoruz. Burası oğlumun iş yeri, dün akşam ben dükkandayken bir abimiz geldi ve veresiye defterini sordu. Veresiye defterini bana satar mısın dedi, ben de satarız dedim. Fiyatını sordu ve defteri satın aldı. Yaklaşık 30 kişinin borcu vardı, 80 bin fiyat verdik ve hepsini ödedi. Defteri yaktı, parasını hesabımıza ödedi. Herhangi bir isim vermeden gitti" dedi.

Hatay
