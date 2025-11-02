Duman 15.9ºC Ankara
Türkiye
AA 02.11.2025 11:22

Gebze'de çöken bina sonrası incelemeler devam ediyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazının kaldırıldığı ve bazı binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği bölgede ekiplerin inceleme çalışmaları devam ediyor.

Gebze'de çöken bina sonrası incelemeler devam ediyor

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında ön incelemenin tamamlanmasının ardından dün başlatılan enkaz kaldırma çalışması sürüyor.

Gebze Belediyesi ekipleri, iş makinesi yardımıyla yıkıntıları kamyona yükleyip döküm sahasına götürüyor.

İşlemler sırasında toz oluşmaması için tankerden su sıkılıyor. Zaman zaman enkazdaki kaldırma çalışması durdurulup, sessizlik sağlanarak, cihazlarla zeminde ölçüm yapılıyor.

Binanın yol seviyesine kadar olan kısmı kaldırılacak, daha sonra bilirkişi heyetince binanın temel kısmında inceleme gerçekleştirilecek.

Bölgedeki binalar 7/24 izleniyor

Öte yandan, uzman ekipler, bölgedeki binalarda hem tarama yapıyor hem de zeminde ölçümler gerçekleştiriyor.

Sensörler vasıtasıyla bölgedeki binalar 7 gün 24 saat izleniyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

Bölgede tedbir amaçlı 16 bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız birim boşaltılmıştı.

Kocaeli
