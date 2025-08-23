Açık 30.5ºC Ankara
AA 23.08.2025 10:36

Türkiye'nin gururu TCG Anadolu 'Zafer Yolculuğu'na çıktı

Dünyanın ilk SİHA ve Türkiye'nin en büyük yerli askeri gemisi, Mavi Vatanın Kalkanı TCG ANADOLU Zafer Yolculuğu'na başladı. 350 gençle Çanakkale'den hareket eden dev askeri gemi, İstanbul'a demirleyecek. Malazgirt Zaferi’nin 954'üncü yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı milli mücadele ruhuyla kutlanacak.

Türkiye'nin gururu TCG Anadolu 'Zafer Yolculuğu'na çıktı

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu, "Zafer Yolculuğu" etkinliği için Gelibolu'dan hareket etti.

Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu gemisiyle milli mücadele ruhunu yaşatmak, gençlere teknoloji ve savunma sanayi alanında ilham vermek amacıyla özel bir program organize edildi.

Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu" etkinliği kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile çeşitli alanlarda başarı gösteren 350 genç, Gelibolu Feribot İskelesi'nden gemiyle açığa hareket etti. Daha sonra katılımcılar, Gelibolu açıklarında bekleyen TCG Anadolu'ya intikal etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, gemide gençleri karşılayarak, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

TCG Anadolu, intikalin tamamlanmasının ardından Gelibolu açıklarından İstanbul'a seyir faaliyetine başladı.

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için düzenlenen etkinlikte, üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri ile TEKNOFEST yarışmalarında derece alan gençler yer alıyor.

Yaklaşık 8 saat sürmesi planlanan yolculuk boyunca TCG Anadolu gemisi gençlere tanıtılacak. Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından verilecek konferansta "mavi vatan"ın önemi gençlere anlatılacak.

Yolculuğun tamamlanmasının ardından İstanbul'a varacak gemi, Sarayburnu Limanı'nda resmi törenle karşılanacak.

Mavi Göl'deki doğal yaşam ziyaretçileri kendine çekiyor
