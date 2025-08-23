Açık 18.3ºC Ankara
Türkiye
AA 23.08.2025 03:06

Kütahya'da bir köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir köyde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'da bir köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Başköy'deki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 3 eve sıçradı.

İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçe belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler de olay yerine gönderildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Kütahya Yangın
