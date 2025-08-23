Açık 19.8ºC Ankara
AA 23.08.2025 01:18

Gelibolu'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

[Fotograf: AA]
[Fotograf: AA]

Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'da çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilerek, "Yangını tamamen kontrol altına almak için ise mücadelemiz devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Çanakkale Gelibolu'da ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor
Çanakkale Gelibolu'da ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor

Ilgardere köyü kırsalında dün saat 14.22 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın yangına 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

Köylerde enerji kesintisi meydana gelmedi

Orman ekiplerinin çalışmalarına, polis ekipleri TOMA, köylüler de tankerlerle su taşıyarak destek oldu.

İş makineleri ve dozerlerle ormanlık alanda yapılan çalışmalarla, alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

Gelibolu'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 vatandaş tedbiren güvenli bölgelere nakledildi.

Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunuldu.

Yangından etkilenen köylerde herhangi bir enerji kesintisi meydana gelmedi.

Çanakkale Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangını Yangın
İstanbul'da "huzur" uygulaması
Çanakkale Gelibolu'da ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor
Çanakkale Gelibolu'da ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor
