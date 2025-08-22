Açık 24.7ºC Ankara
AA 22.08.2025 21:51

İstanbul'da "huzur" uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde asayişin sağlanması ve olası suçların önlenmesi amacıyla "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

İstanbul'da "huzur" uygulaması
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede yapılan uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Trafik Denetleme ve Deniz Liman şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'nde yapılan uygulamalarda sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Ekipler, Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında bir taksi sürücüsüne park etmek ve duraklamanın yasak olduğu yerde beklediği için 3 bin 100 lira idari para cezası kesti.

"Bufy" isimli polis köpeğinin de katıldığı denetimlere polis botu ve helikopter de destek verdi.

