  Ankara
AA 22.08.2025 21:08

Ankara'da EGO şoförüne saldıran şüpheli yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsü şoförüne saldırı girişiminde bulunan şüpheli yakalandı.

Menderes Mahallesi Hatipoğlu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde trafikte çıkan tartışma üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, olayın otomobil sürücüsü ile EGO otobüsü şoförü arasında yol verme tartışmasından kaynaklandığı, Y.Ö. isimli otomobil sürücüsünün aracından inerek otobüs şoförüne saldırı girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatılan Y.Ö'nün sürücü belgesine de el konuldu.

Ankara
