TRT Haber 23.08.2025 06:58

Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerine ineceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde yağışsız ve mevsim normalinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bugün de devam etmesi bekleniyor.

Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerine ineceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Üç büyükşehirde hafta sonunda yağış beklenmezken, sıcaklıklar İstanbul'da 30, Ankara'da 33 ila 34, İzmir'de ise 34 ila 37 derece civarında seyredecek.

