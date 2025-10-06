Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsünde sona doğru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da yapımı süren çevre dostu ekolojik köprüye ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu köprünün, Türkiye'nin 11. kara yolu ekolojik köprüsü olacağına dikkati çeken Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu üzerine inşa edilen çevreci geçiş yapısının, yalnızca bir köprü değil, aynı zamanda yeni bir yaşam köprüsü olacağını belirtti.

Yürüyüş ve bisiklet yolu ile yeşil alan bir arada

Yapımı devam eden ekolojik köprünün Ganita ile Pazarkapı arasında yer aldığına işaret eden Uraloğlu, "Çevre dostu köprü, 250 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olacak. Üzerinde 4 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2 metre genişliğinde yaya yolu ve 500 metrekarelik bir yeşil alan yer alacak. Böylece vatandaşlarımız sadece karşıdan karşıya geçmekle kalmayacak, yeşille iç içe bir deneyim yaşayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, ayrıca 250 metresi köprü üzerinde olmak üzere, toplam 347 metre uzunluğunda bisiklet yolu ve 250 metresi köprü üstünde, 32 metresi ise tabii zemin üstünde olmak üzere, toplam 282 metre uzunluğunda yürüyüş yolu inşa edileceğini aktardı.

Yapım çalışmalarına 6 Aralık 2024'te başladıkları köprünün, estetik mimarisi ve doğayla bütünleşen yapısıyla, Trabzon'a değer katacağını vurgulayan Uraloğlu, "Köprümüzü 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.