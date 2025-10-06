Açık 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 06.10.2025 11:49

Bursa'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

Bursa'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü. Kentte merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak planlı su kesintileri uygulanıyor.

Bursa'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 6 aylık verilerine göre, 'olağanüstü kuraklık' görülen bölgeler arasında yer alan Bursa'da, barajlar da kuraklıktan olumsuz etkilendi.

Kentin içme suyunu karşılayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 0,54'e kadar geriledi.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, kuraklık nedeniyle adeta bataklığa dönüştü.

Merkez ilçelere bağlık mahallelerde dönüşümlü planlı su kesintileri uygulanırken, BUSKİ'den yapılan açıklamaya göre, planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecek.

Sıradaki Haber
İstanbul'da feribot iskeleye çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:08
Bakan Ersoy: Son 8 yılda 9 binden fazla kültür varlığımızın iade edilmesini sağladık
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
11:42
CHP'de istifalar sürüyor
11:52
Karahantepe'de 12 bin yıl öncesine ait insan yüzlü dikili taş bulundu
11:55
İstanbul'da feribot iskeleye çarptı
11:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidiyor
Iraklı genç, kurşun kalemin ucunu işleyerek minimal heykeller yapıyor
Iraklı genç, kurşun kalemin ucunu işleyerek minimal heykeller yapıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da feribot iskeleye çarptı
İstanbul'da feribot iskeleye çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ