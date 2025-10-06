Bursa'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 6 aylık verilerine göre, 'olağanüstü kuraklık' görülen bölgeler arasında yer alan Bursa'da, barajlar da kuraklıktan olumsuz etkilendi.

Kentin içme suyunu karşılayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 0,54'e kadar geriledi.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, kuraklık nedeniyle adeta bataklığa dönüştü.

Merkez ilçelere bağlık mahallelerde dönüşümlü planlı su kesintileri uygulanırken, BUSKİ'den yapılan açıklamaya göre, planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecek.