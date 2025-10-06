Açık 21.7ºC Ankara
AA 06.10.2025 13:21

Siirt’te gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu

Siirt'te yurtta kalan 119 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle 3 günde hastaneye başvurdu. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Siirt’te gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda yemek yiyen 3 Ekim'de 1195 öğrenciden 39'unun, 4 Ekim'de 1208 öğrenciden 56'sının ve 5 Ekim'de 1270 öğrenciden 24'ünün mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle yurt idaresince düzenlenen hasta sevk formlarıyla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduğunu duyurdu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan muayene ve tedavi sonucunda öğrencilerimiz taburcu edilmiş olup, genel sağlık durumları iyiye yönelmiştir. Olayla ilgili olarak yemek numuneleri incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne, su numuneleri ise Halk Sağlığı Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Tahlil sonuçları açıklandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır."

