Havalar soğumaya başladı. Yurt genelinde sağanak ve kar görülmeye başladı.

[Fotoğraf: AA]

Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

Başkente mevsimin ilk karı şehrin yüksek kesimlerine yağdı.

[Fotoğraf: AA]

İncek'te sabah saatlerinde kısa süreli kar yağışı meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Evlerin çatıları ile ağaçların ve bitkilerin üzerinde ince bir kar tabakası oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Meteoroloji verilerine göre Ankara'da gün boyu çok bulutlu hava hakim olacak.

Akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek.

[Fotoğraf: AA]

Afyonkarahisar beyaza büründü

Gece saatlerinde başlayan kar, kentin özellikle yüksek kesimlerini ve şehrin sembolü Karahisar Kalesi'ni beyaza bürüdü.

[Fotoğraf: İHA]

İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyü görünce şaşkınlık yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Bazı vatandaşlar araçlarında oluşan kar birikintilerine günün tarihini, bazıları da şehrin plaka numarasıyla "Afyon" yazdı, bunları fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.

[Fotoğraf: AA]

Kar, Afyonkarahisar'ın bazı ilçeleri ile köylerinde de etkili oldu.

Kars karla kaplandı

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü.

Araçların ve bitkilerin beyaz örtüyle kaplandığı kentte, vatandaşlar otomobillerinin üzerinde biriken karları temizledi.

[Fotoğraf: AA]

Kar yağışıyla kentteki ibadethaneler ile tarihi yapılarda güzel görüntüler oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Sarıkamış'ta beyaza büründü

Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

[Fotoğraf: İHA]

İlçede hayvancılıkla geçimini sağlayan besiciler de beyaza bürünen Hançerli Düzü mevkiinde hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

[Fotoğraf: AA]

Arpaçay ilçesine bağlı Taşlıağıl köyünde ise kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar ile besiciler zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Besiciler hayvanlarını karla kaplı arazilerden geçirerek su ihtiyaçlarını karşıladı.

Kırıkkale

Sabah saatlerinde ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kısa sürede şehri beyaza bürüdü.

[Fotoğraf: AA]

Keskin-Kırıkkale kara yolunda ekipler, yolun kapanmaması için çalışma yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Antalya'nın Akseki ilçesi karla beyaza büründü

Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde gece başlayan kar, bugün de etkisini sürdürdü. Kar nedeniyle yüksek kesimler başta olmak üzere kara yolu ve çevresi beyaza büründü.

Karın birikmesi nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, park alanları ve dinlenme tesislerinde bekledi.

[Fotoğraf: AA]

Bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekerek karın keyfini çıkardı.

Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik akışının kontrollü devam ettiği yolda, trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, vatandaşların kara yollarında yaşanabilecek buzlanma ile dona karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

[Fotoğraf: AA]

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

[Fotoğraf: AA]

Bazı vatandaşların yağışa hazırlıksız yakalandığı görüldü.

Kahramanmaraş'a mevsimin ilk karı yağdı

Kahramanmaraş şehir merkezine 20 kilometre mesafedeki 2 bin rakımlı Ahır Dağı Yedikuyular bölgesinde kar sevinci yaşandı. Bugün yağan kar ile bölge beyaza büründü.

Yağan kar sonrası ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hazır beklediği ve olası yol kapanmalarına karşı tedbir aldıkları öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

Bölgeye geçen kış mevsiminde ilk kar 27 Kasım tarihinde yağmıştı.

Kayseri

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışı başladı.

Kar yağışı sonrasında Tekir bölgesi ve kızak alanı ile tesislerin bulunduğu bölge beyaza büründü.

[Fotoğraf: İHA]

Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı devam ederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiğini aktardı.

Sivas

Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere de kar yağmaya başladı.

[Fotoğraf: DHA]

İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı, eksi 6 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Sivas-Erzincan yolu üzerinde bulunan Kızıldağ mevkisi ve İmranlı ile Suşehri ilçesini birbirine bağlayan eski kara yolu, kar yağışıyla beyaza büründü.

[Fotoğraf: DHA]

Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, yolda zor anlar yaşadı.

Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Hava sıcaklarının hissedilir derecede düştüğü ilçede, rakımı bin 800 metre olan Karahan Geçidi'nde sabaha karşı kar yağışı başladı.

[Fotoğraf: AA]

Darende ilçesi genelinde gece saatlerinde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Karahan Geçici, yağışla birlikte beyaza büründü.