Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çekici sürücüsü otoyolda dehşet saçtı
[Fotoğraf: DHA]
TEM Otoyolu Kocaeli mevkiinde ilerleyen sürücü onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı. Bir süre çekici önce yol kenarındaki duvara sonra da bariyere çarptı.
Görüntüler TEM Otoyolu Kocaeli-İstanbul yönünde kaydedildi .
Çekicinin sürücüsü üç şeritli yolda zikzak çizmeye başladı. Sürücünün kontrolsüz bir şekilde yaptığı manevralar yoldaki diğer sürücüleri tehlikeye attı.
Orta şeritten, sol şeride geçmeye çalışırken arkadan gelen bir midibüsle çarpışma tehlikesi de atlatan çekicinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki duvara çarpan çekici daha sonra yeşillik alana çıktı. Aracın kapısı açılınca sürücü düşmekten son anda kurtuldu.
O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: Trafik
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