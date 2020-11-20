Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün TSK kripto yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya merkezli 12 ilde FETÖ'nün 'askeri gizli yapılanması'na yönelik operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri gizli yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 9'u muvazzaf 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 13 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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