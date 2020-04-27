Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yaptı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ne zamana kadar uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili de konuştu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını Ramazan Bayramı sonrasına kadar sürdürmeyi planladıklarını ifade etti.

Erdoğan “Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlması bayram sonrasına kadar sürdürmeyi planlıyoruz.” dedi.

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