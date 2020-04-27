Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesi.. Hangi iller büyükşehir olarak kabul ediliyor?
30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bir süre daha devam edecek. Peki, hangi iller büyük şehir olarak kabul ediliyor?30 büyükşehir belediyesi...
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yaptı.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ne zamana kadar uygulanacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili de konuştu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını Ramazan Bayramı sonrasına kadar sürdürmeyi planladıklarını ifade etti.
Erdoğan “Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlması bayram sonrasına kadar sürdürmeyi planlıyoruz.” dedi.
Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesi;
Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van Büyükşehir Belediyesi
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