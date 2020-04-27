Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yaptı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3,5 saat sürdü.

Koronavirüs salgını sebebiyle beşinci kez video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Ramazan ayı sonunda çifte bayram yapmayı umuyoruz. Somut neticeler almaya başladığımız bir döneme girdik.” dedi.

1 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının 3 gün olacağını belirtti. Erdoğan “1Mayıs'tan itibaren de 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidilecek. 1 Mayıs Cuma günü marketler 09.00-14.00 arası açık olacak.” dedi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ne zamana kadar uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili de konuştu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını Ramazan Bayramı sonrasına kadar sürdürmeyi planladıklarını ifade etti.

Erdoğan “Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlması bayram sonrasına kadar sürdürmeyi planlıyoruz.” dedi.