Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yaptı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3,5 saat sürdü.

Koronavirüs salgını sebebiyle beşinci kez video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı basın açıklamasında “Ramazan ayı sonunda çifte bayram yapmayı umuyoruz. Somut neticeler almaya başladığımız bir döneme girdik.” dedi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ne kadar sürecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili de konuştu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını Ramazan Bayramı sonrasına kadar sürdürmeyi planladıklarını ifade etti.

Erdoğan “Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlması bayram sonrasına kadar sürdürmeyi planlıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca bu hafta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının 3 gün olacağını belirtti. Erdoğan “1 Mayıs sebebiyle bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması 3 gün uygulanacak.” dedi.