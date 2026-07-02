Türkiye'de geçen yıl 659 gazete resmi ilan yayımladı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin süreli yayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Basın İlan Kurumu verilerine bakıldığında, resmi ilan yayımlayan gazete sayısı 2024'te 753 iken, geçen yıl yüzde 12,5 azalarak 659 oldu. Bunların yüzde 95,9'u yerel, yüzde 3,3'ü yaygın (ulusal), yüzde 0,8'i ise bölgesel yayınlardan oluştu.

Bu gazetelerin toplam yıllık tirajı, geçen yıl 2024'e göre yüzde 15,1 azalışla 392 milyon 797 bin 801 olurken, tirajın yüzde 81,9'unu yaygın, yüzde 17,7'sini yerel ve yüzde 0,4'ünü bölgesel gazeteler aldı.

Resmi ilan yayımlayan internet haber sitesi sayısı 2024'te 349 iken, geçen yıl yüzde 2,3 artışla 357'ye ulaştı. Bu sitelere toplam tekil ziyaretçi sayısı, 8 milyar 840 milyon 299 bin 804 oldu. Ziyaretçi trafiğinin yüzde 66,3'ü, genel kategoride bulunan internet haber sitelerinden oluştu. Toplam sayfa görüntüleme sayısı, 45 milyar 314 milyon 725 bin 824 olarak gerçekleşti. Bu görüntüleme sayısının yüzde 74,2'si, genel kategoride bulunan internet haber sitelerinde gerçekleşti.

Resmi reklam yayımlayan dergi sayısı, 2024 yılında 474 iken, 2025 yılında yüzde 0,8 azalarak 470 olarak kayıtlara geçti. Resmi reklam yayımlayan dergilerin yüzde 46,8'i aylık, yüzde 15,1'i haftalık, yüzde 13,6'sı on beş günlük, yüzde 11,1'i iki aylık, yüzde 6,8'i günlük ve yüzde 6,6'sı 3 aylık faaliyet gösterdi.

Resmi ilan yayımlayan gazetelerin ise yüzde 57,4'ü günlük, yüzde 42,6'sı haftada 2-6 gün olarak yayımlandı. Bu yayınların toplam tirajının yüzde 98,9'unu günlük, yüzde 1,1'ini haftada 2-6 gün yayımlananlar oluşturdu.

Süreli yayın sayısı 2024'te 2 bin 40 iken, 2025'te yüzde 6,5 artarak 2 bin 173 oldu. Bu yayınların yüzde 90,9'u siyasi/haber/güncel, yüzde 3,3'ü sektörel/mesleki, yüzde 1,6'sı kültür/turizm/tanıtım, yüzde 1,3'ü ekonomi/ticaret/finans içerikli yayımlanırken, yüzde 2,9'u ise diğer içerik türlerinde çıktı.

Çalışan sayıları

Resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerde çalışanların sayısı, bir önceki yıl 4 bin 315 iken, geçen yıl yüzde 13,9 azalarak 3 bin 714 oldu. Çalışanların yüzde 37,8'i lise ve dengi okul, yüzde 34,9'u lisans, yüzde 13,7'si lise altı, yüzde 11,2'si ön lisans ve yüzde 2,4'ü yüksek lisans/doktora mezunlarından oluştu. Çalışanların yüzde 43,8'i muhabir, yüzde 26,7'si sayfa sekreteri, yüzde 20,3'ü sorumlu müdür, yüzde 7,1'i yazar ve yüzde 2,1'i haber müdürü olarak görev aldı.

Resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde çalışanların sayısı 2024'te 3 bin 404 iken, 2025'te yüzde 8,4 artarak 3 bin 690'a yükseldi. Çalışanların yüzde 57,7'si lisans, yüzde 24,4'ü lise ve dengi okul, yüzde 10,2'si ön lisans, yüzde 4,8'i lise altı ve yüzde 2,9'u yüksek lisans/doktora mezunlarından oluştu. Resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde çalışanların yüzde 39,3'ü muhabir, yüzde 37'si internet editörü, yüzde 10,9'u sorumlu müdür, yüzde 9,3'ü yazar ve yüzde 3,5'i haber müdürü olarak görev yaptı.

İnternet haber sitelerinde çalışanların kadro unvanı ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, sorumlu müdürlerin yüzde 67,2'si erkek, yüzde 32,8'i kadın, haber müdürlerinin yüzde 78,9'u erkek, yüzde 21,1'i kadın, internet editörlerinin yüzde 53,2'si erkek, yüzde 46,8'i kadın, muhabirlerin yüzde 57,4'ü erkek, yüzde 42,6'sı kadın, yazarların ise yüzde 54,4'ü erkek, yüzde 45,6'sı kadın olarak kayıtlara geçti.