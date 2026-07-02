  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 02.07.2026 10:10

Lastikleri patlayınca başkasının yedek lastiğini çaldılar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki bir otomobilin yedek lastiğini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin, emniyetteki ifadelerinde kendi araçlarının lastiği patladığı ve açık lastikçi bulamadıkları için bu yönteme başvurduklarını iddia ettiği öğrenildi.

Lastikleri patlayınca başkasının yedek lastiğini çaldılar

Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi Ganim Canbolat Caddesi'nde 26 Haziran'da saat 05.00 sıralarında park halindeki aracının yedek lastiğinin çalındığını fark eden bir vatandaş durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayının meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde 4 kişinin çaldıkları lastiği yuvarlayarak uzaklaştırdığını tespit eden ekipler, şüphelilerin H.T., H.A.Ö., A.P. ve S.A. olduğunu belirledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki ilk ifadelerinde, olay saatinde araçlarının lastiğinin patladığını, açık lastikçi bulamadıkları için park halindeki otomobilin yedek lastiğini sökerek kendi araçlarına taktıklarını savundu.

Şüphelilerin aracında ele geçirilen yedek lastik sahibine teslim edilirken, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Hatay Hırsızlık
Sıradaki Haber
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler aksadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:16
23 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 307 gözaltı
11:12
Borsada yılın ilk yarısında 21 sektör yatırımcısına kazandırdı
11:09
Dünya Kupası'nda taraftarlar Filistin'i unutmadı
11:02
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Adalet Bakanı Gürlek'i kabul etti
10:55
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar başladı
10:52
Sosyal medyada göçmen kaçakçılığı ilanı veren 4 şüpheli yakalandı
Venezuela'daki depremlerde enkaz yığınına dönen mahalleler felaketin dehşetini gözler önüne seriyor
Venezuela'daki depremlerde enkaz yığınına dönen mahalleler felaketin dehşetini gözler önüne seriyor
FOTO FOKUS
Büyükada'da plajda yangın çıktı
Büyükada'da plajda yangın çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ