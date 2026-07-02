Lastikleri patlayınca başkasının yedek lastiğini çaldılar

Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi Ganim Canbolat Caddesi'nde 26 Haziran'da saat 05.00 sıralarında park halindeki aracının yedek lastiğinin çalındığını fark eden bir vatandaş durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayının meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde 4 kişinin çaldıkları lastiği yuvarlayarak uzaklaştırdığını tespit eden ekipler, şüphelilerin H.T., H.A.Ö., A.P. ve S.A. olduğunu belirledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki ilk ifadelerinde, olay saatinde araçlarının lastiğinin patladığını, açık lastikçi bulamadıkları için park halindeki otomobilin yedek lastiğini sökerek kendi araçlarına taktıklarını savundu.

Şüphelilerin aracında ele geçirilen yedek lastik sahibine teslim edilirken, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.