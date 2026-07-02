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Gündem
AA 02.07.2026 09:15

Ödemiş Afet Konutları yangının birinci yılında teslim ediliyor

İzmir’in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangının üzerinden 1 yıl geçerken yapımına başlanan afet kontları da tamamlanmaya başladı. Konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak.

Ödemiş Afet Konutları yangının birinci yılında teslim ediliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ödemiş'te 2 Temmuz 2025'te çıkan orman yangınlarının ardından Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı köylerinde 138 köy evi kullanılamaz hale geldi.

Yangından bir ay sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni konutların temelleri atıldı.

Hızla devam eden çalışmalar sonrası köy evleri 1 yıl içinde tamamlanma aşamasına geldi. Yöresel mimariye uygun, güvenli ve afetlere dirençli yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak.

Ödemiş Afet Konutları yangının birinci yılında teslim ediliyor

"Yakında Üzümlü Köyü'ne, Muzaffer'in yeni evine misafir olacağım"

Bakan Kurum'un talimatıyla yangından bir ay sonra temelleri atılan ve 1. yılda teslim edilme aşamasına gelen köy evlerinden biri de 7 yaşındaki Muzaffer Atıcı ve ailesinin evi oldu.

Ödemiş'teki yangının 1. yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, afetin hemen ardından bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette yanına gelerek "Bizim evimiz yandı, biliyorsun değil mi?" diye seslenen Muzaffer'in görüntülerini paylaşan Kurum, bu paylaşımına "Yakında Üzümlü Köyü'ne, Muzaffer'in yeni evine misafir olacağım" notunu düştü.

Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde, babası Mehmet ve annesi Nihal Atıcı ile birlikte yeni evlerini görmeye giden Muzaffer'in eski ve yeni görüntüleri yer aldı.

Görüntülerde Muzaffer, Bakan Kurum ile karşılaşmasını, "Yangından sonra buraya bakanımız geldi. Murat amcayla konuştum ben. 'Bizim evimiz yandı bize ev yapacak mısın?' dedim. O da bana söz verdi. Şimdi de evimiz yapılıyor. Murat amca teşekkür ederiz evimiz yapılıyor" sözleriyle anlattı.

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Doğal Afet İzmir Murat Kurum
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