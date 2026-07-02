100 milyon lira dolandırdılar, 'operasyon bitti' deyip tatlı ikram ettiler

Alınan bilgiye göre, Mudanya'da yaşayan S.A. ve eşi D.A'yı telefonla arayan zanlılar, kendilerini polis olarak tanıtarak adlarına açılan hesaplardan terör örgütlerine para aktarıldığı yönünde asılsız iddialarda bulundu.

Müştekileri korkutarak güvenlerini kazanan şüpheliler, "parmak izi incelemesi" yapacakları bahanesiyle gittikleri evden 5 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası aldı. Süreç içerisinde mağdurların kredi kartlarından paravan şirketler aracılığıyla 8 milyon liralık harcama yapan ve gayrimenkullerini sattıran zanlılar, yaklaşık 100 milyon liralık haksız kazanç sağladı.

Delilleri karartmak için yeni telefon hediye etmişler

Zanlılardan birinin, dolandırıcılık sürecinin ardından güven kazanmak amacıyla mağdurların evine giderek tatlı ikram ettiği öğrenildi.

Şüphelinin, "Operasyon bitti. Artık sizinle bu telefondan iletişime geçeceğiz." diyerek çifte yeni bir cep telefonu hediye ettiği, bu sırada eski cihazdaki tüm bankacılık uygulamalarını, mesajları ve verileri silerek dijital delilleri karartmaya çalıştığı belirlendi.

70 saatlik kamera kaydı incelendi

Müştekilerin dolandırıldıklarını anlayarak şikayetçi olması üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, bölgedeki 40 farklı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 70 saatlik görüntüyü detaylı incelemeye aldı.

Çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen S.D. (19), A.O. (22), D.İ. (21), M.A. (21), A.İ. (28), M.Y. (23), M.A.Y. (35), E.B. (18), M.D. (28), U.M.Ç. (24), F.S. (28), F.Ç. (34), Z.D. (19) ve R.S'nin (31) yakalanması için harekete geçildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Bursa merkezli İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Rize, Artvin, Aydın ve Konya ile Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, suçtan elde edildiği tespit edilen 3 araca ise el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen diğer 3 şüphelinin ise farklı suçlardan cezaevinde olduğu saptandı.