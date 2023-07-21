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Türkiye
AA 21.07.2023 11:21

Türkiye son 63 yılın en yağışlı ikinci haziran ayını yaşadı

Türkiye'de geçen ay, son 63 yılın 1992'den sonraki en yağışlı ikinci haziran ayı yaşandı. Haziran aynıda en fazla yağış metrekareye 166,3 kilogram ile Rize'ye, en az yağış metrekareye 0, 3 kilogram ile Kilis'e düştü.

Türkiye son 63 yılın en yağışlı ikinci haziran ayını yaşadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 Haziran Ayı Alansal Yağış Raporu verilerine göre, 1991-2020 dönemini kapsayan haziran ayı yağış ortalaması metrekareye 33,6 kilogram olarak gerçekleşti.

Metrekareye düşen yağış miktarı geçen yıl haziranda 53,7 kilogram olarak ölçülürken 2023 haziran ayında 58,1 kilogram oldu. Haziran yağışları 1992'de kaydedilen metrekareye 58,5 kilogramlık yağıştan sonra son 63 yılın en yüksek ikinci seviyesini gördü.

Türkiye geneli haziran yağışları, normalin ve geçen yılki haziran ayı miktarının üzerinde kaydedildi. Yağışlar, haziran ayı normaline göre yaklaşık yüzde 73, geçen yıl haziran yağışlarına göre yaklaşık yüzde 8 arttı.

Bölge geneli yağışlar ise Ege ve Akdeniz bölgelerinde normalinin iki katından fazla kaydedilirken sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde azaldı. Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ise son 63 yılın en yüksek ikinci yağış seviyesi kaydedildi. Yağışlarda İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Afyon, Isparta ve Samsun çevrelerinde normallerine göre yer yer yüzde 200'den fazla artış gözlenirken, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Hakkari çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yüzde 60'tan fazla düşüş oldu.

En fazla yağış Rize'ye düştü

Haziranda en fazla yağış metrekareye 166,3 kilogram ile Rize'ye, en az yağış metrekareye 0,3 kilogram ile Kilis'e düştü.

Normallerine göre geçen ay yağışlarda en fazla azalma yüzde 98 ile Kilis'te kaydedildi.

Türkiye ortalama 10,4 gün yağış aldı

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 haziran ayı ortalamasında 6,5 gün olarak hesaplanırken bu yıl haziranda Türkiye genelinde ortalama 10,4 gün olarak gerçekleşti.

Yağışlı gün sayıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde 20-25 gün, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Çanakkale, Muğla, Antalya, Mersin, Adana sahil kesimleri ile Hatay ve Hakkari çevrelerinde 5 gün ve altında oldu.

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