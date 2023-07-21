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Türkiye
AA 21.07.2023 11:20

Aşırı sıcaklara neden olan El Nino'nun 2024 yılında da etkili olması bekleniyor

Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, "El Nino önümüzdeki 2024 yılına damgasını vuracak gibi. Normalde 9-12 ay devam etmekte ama bunun ne olacağını şimdiden söylemek çok erken" dedi.

Aşırı sıcaklara neden olan El Nino'nun 2024 yılında da etkili olması bekleniyor
[Fotograf: AA]

Türkiye'de neredeyse tüm bölgeleri etkileyen bunaltıcı havanın temmuz sonuna kadar devam etmesi, özellikle bu hafta sonu yeni sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor.

Prof. Dr. Şermin Tağıl, sıcak hava dalgasının Türkiye ve Avrupa'nın büyük bir kısmını etkisi altına aldığını, ikinci atağın da dünden itibaren başladığını ifade etti.

"El Nino etkisiyle ağustosta mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkları bekliyoruz." 

Sıcak havanın özellikle cumartesi ve pazar daha da artacağını aktaran Tağıl, "Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kayıtlarına göre 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Hatta bazı yerlerde mevsim normallerinin aşırı üstüne çıkarak rekorlar dahi kırılabilir. Mesela Antalya'nın rekoru 45 derece. Bu rekoru tekrar gerçekleştirebilir. El Nino etkisiyle ağustosta mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkları bekliyoruz." diye konuştu.

"Nisan ayından beri dünya sularının ısındığını görüyoruz"

Sıcak hava dalgasının şiddetli hissedilmesinin birçok nedeni olduğuna dikkati çeken Tağıl, bunlardan en önemlisini "Sahra kökenli yüksek basınç sistemi" olarak açıkladı.

Bunun dışında "atmosfer" ve "okyanus olayı" denilen El Nino'nun gerçekleştiğine işaret eden Tağıl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nisan ayından beri dünya sularının ısındığını görüyoruz. Hatta geçtiğimiz yıllardan çok yüksek derecede bir ısınma kaydedilmiş durumda. Bu da El Nino olayının gerçekleşmesine neden oldu. Okyanus sularının ısınması havanın da ısınmasına neden oluyor. Okyanus suları depoladığı sıcak havayı da atmosfere veriyor. Üst üste 2 faktörün etkili olmuş olması sıcak hava dalgalarının etkisini artırmasına neden oldu. El Nino önümüzdeki 2024 yılına damgasını vuracak gibi. Normalde 9-12 ay devam etmekte ama bunun ne olacağını şimdiden söylemek çok erken."

"Ani kar erimeleri olacağını söyleyebiliriz"

Ekosistemin bir denge unsuru olduğunu dile getiren Tağıl, sistemin bozulmasının tüm canlı yaşamını ilgilendirdiğini anlattı.

Tağıl, sıcak havanın insan, hayvan ve bitkilerin yaşamını tehdit edeceğini vurguladı:

"Özellikle hassas gruplar yaşlılar açısından günün sıcak zamanlarında dışarı çıkmaları çok tehlikeli. Bitkiler açısından da bu kavurucu dediğimiz ekstrem sıcaklıklar su ihtiyacını arttırmakta ve zeminin aşırı kuruması birikmiş sıcaklık dediğimiz bitkinin erken olgunlaşmasına neden olacaktır. Bu zincirleme sorun önümüzdeki zaman diliminde gıda güvenliğini tehlike altına atabilir. Diğer yandan zemin kuruyor. Aşırı kuruduğu için de yangın frekansının artmasını bekliyoruz. Su varlığını çok etkileyeceğini düşünüyoruz. Çünkü kar erimeleri var. Kar bizim önemli bir su depomuz. Ani kar erimeleri olacağını söyleyebiliriz. Nitekim Ağrı'da bunun yaşattığı seli gördük."

Prof. Dr. Tağıl, termometrelerin gösterdiği sıcaklıktan çok hissedilebilir sıcaklığın önemli olduğunu, hafta sonu 40-45 derecelerin görülebileceğini sözlerine ekledi.

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