Ankaralılardan AK Parti Ankara Milletvekillerine hayırlı olsun ziyareti

Ziyarete AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanı Nagehan Akbaba da katıldı.

TBMM Komisyonlar Binası Toplantı salonunda gerçekleşen ziyarete AK Parti Ankara Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Dr Ömer İleri, AK Parti Ankara Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Dr Leyla Şahin Usta, Asuman Erdoğan, Zeynep Yıldız, Zehranur Aydemir ve Kurtcan Çelebi Ankaralıları kabul etti.

Ankaralı hemşehrilerim ve seymenlerimizi saygıyla selamlıyorum diyen AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, “Ankaralılar Derneği ile bugüne kadar çok uyumlu çalıştık. Ankara’nın kendine has, ağır bir kültürü var. Gerçekten yiğitçe pek çok şeyi süzgecinden geçiren bir Ankaralılık bilinci var. Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler bir aradalar. Bu dönemde de uyumlu çalışmaya devam edeceğimizi ümit ediyorum" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir konuşmasında, “Ankaralılar olarak her zaman burada bir evladınız olduğunu size bir kez daha hatırlatmak isterim. İnşallah hep birlikte nice güzel işler yaparız diyorum" diye konuştu.

Bu güzel buluşmanın Ankaramız için hayırlara vesile olmasını diliyorum diyen AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, “Birlikten kuvvet doğar. Hep beraber dayanışma içerisinde olacağız. Bu güzel birlikteliği bir başlangıç olarak görelim. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum” dedi.

AHİD Ankara'daki en güçlü STK

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan şunları söyledi:

“Zaman zaman farklı yerlerde görüştük, burada da bir arada olmak bizler için çok kıymetli. Türkiye Yüzyılı için çok önemli bir seçimi başarıyla nihayetine erdirdik. Bu süreçte hem bireysel olarak sizlerin hem de kurumsal olarak derneğinizin Başkente ve Türkiye’ye katkıları çok anlamlı ve kalıcı. Başkentteki en güçlü, en organize, en kamuoyu oluşturma ve en faydalı derneksiniz. Bu da Başkente yakışır güçte bir dernek olması sebebiyle bizleri sevindiriyor. Bu gücünüzün artması için bizlere düşen ne varsa her zaman burada olduğumuzu belirtmek isterim. Teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum.”

"Odağımız Ankara'nın refahı"

Bu güzel ziyaret için şükranlarımı sunuyorum diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Dr Ömer İleri şöyle konuştu:

“Ankara Cumhuriyetimizin Başkenti ve Milli Mücadelemizin merkezi. İnşallah Türkiye Yüzyılı sürecinin de en temel koordinasyon noktası olacak. Bu dönemde Ankara’ya hizmet ediyor olmak bizler için ayrıca gurur kaynağı olacak diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti olmak önemli bir şey. Bu süreçte bizler sizlerle elele çalışacağız. Mümkün olan tüm desteği vereceğiz. Sizler gibi bizler de hizmet peşindeyiz. Odağımız Ankara’nın refahı.”

Ankara’nın Zirvesi’ndeyiz diyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Dr Leyla Şahin Usta, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün yurtdışında önemli görüşmeler yapıyor. Biz de bugün Ankara’nın zirvesini yapıyoruz gibi hissettim. Ankara’nın Ankaralıları temsil eden büyük bir heyetle buradayız. Ben Ankara’nın yeni vekiliyim. Ankara için hep beraber güzel hizmetler içerisinde olacağız. Sizlerin önerileri, birlikte çalışmayı arzu ediyoruz. Sizlerle temas halinde olmak çok önemli. İnşallah hep birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Ankara'ya hep birlikte hizmet edeceğiz"

Seymenlerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı buluşma, önümüzdeki beş yıl için güzel bir başlangıç olur diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, “Geçmiş dönemlerde olduğu gibi AHİD’le de önümüzdeki beş senelik görev sürecimizde başkent Ankara’mız için hep birlikte omuz omuza güzel işler yapmak için çalışacağız. AHİD’le ve seymenlerimizle bir araya gelince Ankara milletvekilliğimizde arkamızda güçlü bir sivil toplum gücünün olduğunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nda daha enerjik ve azimli olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzde yerel seçimler var. Hep birlikte oraya odaklanmış durumdayız. Ankara’mızın her köşesine ayak basarak gerçekten büyük bir işbirliğiyle bu süreci tamamlayacağız. Halis niyetlerle yola çıktık. İnşallah çalışmalarımıza ortak akılla devam edeceğiz” dedi.

"Amacımız Ankara ve Ankaralılık bilinci"

Ankaralılar Derneği’nin tarihi ve öneminden bahsederek konuşmasına başlayan Genel Başkan Hilmi Yaman, şöyle konuştu:

“Özal döneminde kurulan AHİD bugün geldiğimiz noktada Ankara’mızda adından söz edilen önemli bir dernek oldu. Ankara’nın her sorununda sesimizi duyurmaya çalıştık. Ortak akılla her birimiz kendi alanında şehrimize hizmet ediyoruz. Bir arada olarak da sivil toplumun gücünün gösteriyoruz. Hepimizin amacı Ankara ve Ankaralılık bilincini geliştirmek. Ankara’mıza yapılan hizmetler için emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Eksiklerimiz var mı tabiki var. Bugün eksikleri konuşmaya değil sizlere hayırlı olsun demek için geldik. Yeni dönemin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun.”

Ankaralı hemşehrilerimle bir araya gelmekten çok memnun oldum diyen Kurtcan Çelebi, “Seçim döneminde bir çok defa bir araya geldiğimiz siz değerli hemşehrilerimizi bugün burada ağırlamaktan son derece memnun oldum. Bir kardeşiniz olarak her zaman buradayım, kapım açık. Her zaman beklerim” Dedi.