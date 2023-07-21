İzmir ve Ayvalık açıklarında 61 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaada Adası üzerinde bir grup yabancı uyruklu olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi. Karaada'daki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil güvenlik ekipleri ayrıca, Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot olduğu bilgisini aldı. Ekipler, "KB-4510" botuyla Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 10 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.