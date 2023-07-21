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Türkiye
AA 21.07.2023 06:56

İzmir ve Ayvalık açıklarında 61 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki 51, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 10 olmak üzere toplam 61 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir ve Ayvalık açıklarında 61 göçmen kurtarıldı
[AA (Arşiv)]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaada Adası üzerinde bir grup yabancı uyruklu olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi. Karaada'daki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil güvenlik ekipleri ayrıca, Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot olduğu bilgisini aldı. Ekipler, "KB-4510" botuyla Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 10 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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