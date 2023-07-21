Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının hafta başına kadar ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara ve İstanbul'da 35, İzmir'de 39, Antalya'da 45, Adana'da 38, Diyarbakır'da 43, Samsun'da 31, Trabzon'da 29 dereceye kadar yükselecek.