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Türkiye
TRT Haber 21.07.2023 06:24

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurt genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının hafta başına kadar artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Hava sıcaklıklarının hafta başına kadar ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara ve İstanbul'da 35, İzmir'de 39, Antalya'da 45, Adana'da 38, Diyarbakır'da 43, Samsun'da 31, Trabzon'da 29 dereceye kadar yükselecek.

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