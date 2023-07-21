Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar devam edecek

Kavurucu sıcaklar hafta sonu da etkili olacak. Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerinde seyretmesini tahmin ettiklerini söyledi.

Meteoroloji; Marmara, Ege ve Akdeniz için 'yüksek sıcaklık' uyarısı yaptı.

Ülkenin batı ve güney kesimlerinde hava sıcaklığının 40-45 dereceleri aşacağı öğrenildi.

"Bazı bölgelerde yağış geçişleri görülecek"

Önümüzdeki hafta başında ise bazı bölgelerde yağış geçişleri görüleceğini belirten Tekin şunları aktardı:

"Yeni haftayla birlikte ülkemizin kuzey kesimlerinde yağışları göreceğiz. Pazartesi günü itibarıyla ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredebilir. Fakat batı ve güney kesimlerinde yeni haftada hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak."

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ankara ve İstanbul'da hava açık olacak. Hava sıcaklığı 35 dereceyi bulacak.

İzmir'de ise termometreler 40 dereceyi gösterecek.

Güneş çarpması nedir?

Güneş çarpması; aşırı sıcak sonucu beden ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasına bağlı meydana gelen ciddi bir rahatsızlıktır. Hemen müdahale edilse bile ölümcül olabilir ya da kalıcı zararlar verebilir. Aşırı sıcaklığın yanında nem oranının da yüksek olması (%70’in üzeri), güneş çarpmasında etkili bir rol oynar. Güneş çarpması özellikle yaşlı ve çocuklar için daha tehlikelidir.

Güneş ışınları; ultraviyole, görünür ve enfraruj ışınlarından oluşmaktadır. İnsan sağlığı açısından en etkili ışın ultraviyole ışınlarıdır. Ülkemizde genellikle yaz ayları ve gündüz 1100-1500 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır. Güneş çarpmasının en sık görüldüğü yerler, sıcak ve nemli deniz sahilleridir.

Belirtileri

Uzun süre güneş altında kalınmış ise aşağıda verilen belirtiler güneş çarpmasını işaret eder.

*Hastanın ateşi 39-41 dereceye kadar çıkabilir.

*Davranış, anlama ve algılama bozuklukları oluşur.

*Kalp atışları düzensizdir.

*Şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma yapabilir.

Nasıl korunmalı?

Güneş çarpmasından korunmak için aşağıda verilen tavsiyelere uymak gerekmektedir.

*Genel Müdürlüğümüzce sıcak ve UV (ultraviyole) ışınları için uyarı verilen bölge ve günlerde mümkün olduğunca güneşten kaçınmalı, zorunlu olmadıkça 1100-1500 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalıdır.

*Aşırı sıcaklarda gölgede bulunulmalı, ağır işler ve spor yapılmamalıdır.

*İnce, açık renkli bol elbiseler giyilmeli, şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılmalıdır.

*İmkanlar ölçüsünde sık duş alınmalıdır.

*Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalı ve bol bol sıvı tüketilmelidir.

