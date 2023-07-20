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Türkiye
TRT Haber 20.07.2023 22:52

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, uçuş alanıyla Avrupa'nın en büyüğü

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, uçuş alanıyla Avrupa'nın en büyüğü. Dünyanın dört bir yanından getirilen tropik bitkilerin de bulunduğu bahçe, 60 türden binlerce kelebeğe ev sahipliği yapıyor. Her gün yüzlerce ziyaretçi kelebeklerin büyülü dünyasında yolculuğa çıkıyor.

Bozkırın ortasında yemyeşil bir bahçe, dünyanın dört bir yanından getirilen tropik bitkiler ve binlerce kelebek...

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı kelebek uçuş alanlarından...

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

60 türden binlerce kelebek yaşıyor

Bahçe, 60 türdeki binlerce kelebeğe ev sahipliği yapıyor. Kelebekler, çeşitli ülkelerden yaşamlarının pupa evresinde iken özel kutularda getiriliyor.

Biyolog Turgut Kuş, "Doğadaki asılı oldukları şekilleri ile pupa dolaplarına doğumhanelere asarak buralardan doğmalarını sağlıyoruz. Doğduktan sonra da kelebekler çiçeklerle besleniyor, bazı türler de çürümüş meyve seviyor. Çürümüş meyve sevenler için de bahçemizde meyve tabakları var" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor

Bahçenin içerisinde kelebeklerin yanı sıra Türkiye'de, sadece burada görebileceğiniz türlerin de içerisinde yer aldığı 195 türde canlı bitki de bulunuyor.

Bahçede Böcek ve Kelebek Müzesi, amfi tiyatro, mini sinema gibi birçok alan da bulunuyor. Kelebek bahçesi her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

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