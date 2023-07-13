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Dünya
BBC 13.07.2023 09:24

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu beş ülkeye uyarı: 40 dereceyi aşabilir

Avrupa ve Kuzey Afrika’yı kavuran sıcak hava dalgası, bazı yerlerde rekor değerlere çıkabilir. Rekor sıcaklıkların görülebileceği ülkeler arasında Türkiye de var.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu beş ülkeye uyarı: 40 dereceyi aşabilir

İspanya, Fransa, Yunanistan, Hırvatistan ve Türkiye’de sıcaklar 40 dereceyi aşabilir.

İtalya’da ise Floransa ve Roma’nın da aralarında olduğu on şehir için kırmızı alarm verilmiş durumda.

Buralarda sıcaklığın 48.8 dereceye ulaşabileceği tahmini yapılıyor. Salı günü ülkenin kuzeyinde, 40’lı yaşlarında bir erkek hayatını kaybetti.

İtalyan medyası, Lodi kentinde bir yaya geçidi için asfaltı boyayan adamın kendinden geçtiği ve kaldırıldığı hastanede öldüğü bildiriliyor.

İtalyan siyasetçi Nicola Fratoianni yaşanan durumu, “Dayanılmaz bir sıcak hava dalgası ile karşı karşıyayız” mesajı ile paylaştı.

Fratoianni, Lodi’deki ölüm olayına atıf yaparak, en sıcak saatlerde yaşanabilecek trajedileri engellemek için harekete geçme zamanı geldiğini kaydetti.

Ülkedeki turistlerin de sıcak çarpması nedeniyle bayıldığına dair haberler yapılıyor.

Sicilya Adası’nda 48.8 derece

İtalya medyası, Dante’nin Cehennem’indeki bir karakterden yola çıkarak sıcak hava dalgasına Cerberus adını verdi.

Avrupa’da hava sıcaklıkları kayıt altına alınmaya başladığından bu yana en yüksek değer İtalya’da tespit edildi.

Sicilya Adası’ndaki Siraküza’da termometreler Ağustos 2021’de 48.8C olarak ölçüldü.

Türkiye'de de Meteoroloji kurumu, 12 - 18 Temmuz haftası için "Güney ve Batı kesimlerde mevsim normallerinin 5 ile 10, diğer bölgelerde 2 ile 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" uyarısını yaptı.

Buna göre, Cuma günü Antalya'da sıcaklık 44 dereceye ulaşabilir.

Geçen yıl 60 bin kişinin öldüğü değerlendiriliyor

Geçen yıl sıcak hava dalgasına bağlı komplikasyonlar nedeniyle Avrupa genelinde 60 bin kişinin öldüğü değerlendiriliyor.

Leipzig Üniversitesi’nden Karsten Haustein’e göre bu ay, tarihin en sıcak ayı olarak kayıtlara geçebilir:

“Tarihin en sıcak ayından kastımız, son 120 bin yılın en sıcak ayı. Önümüzdeki birkaç günde Güney Yarımküre’de sıcaklıklar biraz düşecek fakat Temmuz ve Ağustos’ta El Nino’nun gücünü artırmasıyla birlikte daha sıcak günler görmemiz yüksek ihtimal.”

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