Lavrov: Rusya'nın pozisyonu değişmedi

Barış girişimlerinin başarıya ulaşmaması konusunda Ukrayna'yı suçlayan Lavrov, Kiev yönetiminin her türlü barış girişimini doğrudan reddettiğini söyledi.

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin görüşmelerin temmuz ayında gerçekleştirileceğine ilişkin bilgilerin ise güvenilmez olduğunu belirtti.

Lavrov, Ukrayna'da çözülmesi gereken konular hakkında Rusya'nın pozisyonunun değişmediğini vurguladı.

Batı'nın eylemleriyle Rusya'ya karşı varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Lavrov, "Rusya kendini sahip olduğu tüm kaynakları kullanarak savunacaktır" ifadelerini kullandı.