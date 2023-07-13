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Dünya
TRT Haber 13.07.2023 09:20

Lavrov: Rusya'nın pozisyonu değişmedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da çözülmesi gereken konular hakkında Rusya'nın pozisyonunun değişmediğini söyledi. Lavrov, Rus basınına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov: Rusya'nın pozisyonu değişmedi

Barış girişimlerinin başarıya ulaşmaması konusunda Ukrayna'yı suçlayan Lavrov, Kiev yönetiminin her türlü barış girişimini doğrudan reddettiğini söyledi.

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin görüşmelerin temmuz ayında gerçekleştirileceğine ilişkin bilgilerin ise güvenilmez olduğunu belirtti.

Lavrov, Ukrayna'da çözülmesi gereken konular hakkında Rusya'nın pozisyonunun değişmediğini vurguladı.

Batı'nın eylemleriyle Rusya'ya karşı varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Lavrov, "Rusya kendini sahip olduğu tüm kaynakları kullanarak savunacaktır" ifadelerini kullandı.

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