Yunanistan basını: Zirvede kupayı Erdoğan kaldırdı

NATO Zirvesi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temasları Yunan basında da yakından takip edildi.

TA NEA gazetesi, “Vilnius’ta kupayı Erdoğan aldı” başlığını attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "NATO Zirvesi'nin kahramanı", "Zirvenin en çok konuşulan adamı" ifadeleri kullanıldı.

"Erdoğan hepsini aldı” başlığını atan haber sitesi NEWS247, Türkiye'nin F-16 konusuna başarı sağladığına vurgu yaptı.

Haberde, "Türkiye artık, Batı'yı kendi istek ve taleplerine cevap vermeye zorlayan süper bir güç gibi davranıyor" ifadelerine yer verildi.

Dimokratia gazetesi ise "Türkiye, Vilnius kentinde gerçekleşen NATO Zirvesi’nden kazanan olarak çıktı" yorumuna yer verdi.

Gazete, Türkiye'nin F-16'lar konusunda ABD ile sağladığı ilerlemeye dikkat çekti.

Türkiye karşıtlığı ile bilinen ABD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in de F-16 konusunda yumuşadığına vurgu yapıldı.

Kathimerini gazetesinde de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "F-16'ları Yunanistan'a karşı kullanmayacağız" sözleri manşette yeraldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasındaki görüşmenin güzel bir atmosferde geçtiğine dikkat çekildi.

