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Dünya
AA 13.07.2023 08:04

Guatemala'da devlet başkanı seçiminin ikinci tura kaldığı resmileşti

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, 25 Haziran'da yapılan devlet başkanı seçiminin ikinci tura kaldığı resmiyet kazandı.

Guatemala'da devlet başkanı seçiminin ikinci tura kaldığı resmileşti
[Fotograf: Reuters]

Guatemala Seçim Mahkemesi, birinci turda en çok oy alan Ulusal Umut Partisi (UNE) lideri Sandra Torres ile sol görüşlü Bernardo Arevalo de Leon'un 20 Ağustos'ta devlet başkanı olmak için yarışacaklarını bildirdi.

Siyasi partilerin itirazları nedeniyle 1 Temmuz'da resmi sonuçları erteleme kararı alan mahkeme, seçim takviminin planlandığı gibi devam edeceğini belirtti.

Torres oyların yüzde 15,86'sını, Arevalo de Leon ise oyların yüzde 11,77'sini alarak 22 aday arasından ikinci tura kalmıştı.

Ülkenin mevcut Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin desteklediği iktidar partisinin adayı Manuel Conde ise beklentilerin aksine ilk seçimde elenmişti.

Nüfusu 9,3 milyona yaklaşan Guatemala'da 8 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, Kongreye 160 milletvekili, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekili ve 340 belediye başkanını seçmek için dün sandık başına gitmişti.

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