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Dünya
AA 13.07.2023 07:25

BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini şiddetle kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini şiddetle kınadı.

BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini şiddetle kınadı
[Fotograf: Reuters]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde balistik füze denemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Guterres Kuzey Kore'ye, uluslararası yükümlülükleri ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısı yaptı.

Guterres'in, Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barış için diyaloğun tekrar inşası çağrısında bulunduğu aktarılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik füze denemesini şiddetle kınadı." ifadeleri kullanıldı.

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Kuzey Kore'nin, başkent Pyongyang yakınlarından yerel saatle 10.00 sularında Japon Denizi yönüne "uzun menzilli balistik füze" fırlattığı kaydedilmişti.

Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin kuzeydeki Hokkaido Adası'nın 250 kilometre açıklarına ve Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü duyurmuştu.

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