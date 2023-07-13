Açık 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.07.2023 07:46

FBI Direktörü Wray, Kongre'de verdiği ifadede kurumunun faaliyetlerini savundu

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Amerikan Kongresine verdiği ifadede Cumhuriyetçilerin sert eleştirilerine karşı kurumunun kararlarının arkasında durdu.

FBI Direktörü Wray, Kongre'de verdiği ifadede kurumunun faaliyetlerini savundu
[Fotograf: Reuters]

Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi önünde Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin sorularıyla muhatap olan Wray, FBI'nin Mar a Lago belgeleri soruşturmasındaki pozisyonu, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter hakkındaki suç dosyasına yaklaşımı ve ABD vatandaşlarının kişisel bilgilerine ulaşma yöntemi gibi birçok konu hakkında eleştirilere maruz kaldı.

Wray, Meclis Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan başta olmak üzere, daha çok Kongrenin Cumhuriyetçi üyeleri tarafından eleştirilirken Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki kayıp belge soruşturması ve Hunter Biden'a uygulanan "çifte standart" konularında kurumuna yöneltilen suçlamaları reddetti.

FBI Direktörü, Floridalı Cumhuriyeti Parti üyesi Matt Gaetz'in, Hunter Biden hakkındaki vergi suçlamaları konusunda "Bidenlar'ı mı koruyorsun?" şeklindeki sorusuna, "Kesinlikle hayır. FBI'nın kimseyi siyasi olarak korumakla bir ilgisi yok, hiçbir çıkarı yok." diye cevap verdi.

Gaetz'in, Amerikan halkının FBI'ya olan güveninin "en düşük düzeye" gerilediğini söylemesi üzerine Wray, Florida'dan FBI'ya çalışmak için yapılan başvuruların yüzde 100 arttığı bilgisini paylaştı.

Yönettiği kurumu ve kendisini muhafazakarlara karşı önyargılı olmakla suçlayan Cumhuriyetçilerin iddialarına cevap veren Wray, "Muhafazakarlara karşı önyargılı olduğum fikri, kendi kişisel geçmişim göz önüne alındığında, bana biraz çılgınca geliyor." diyerek Trump tarafından göreve atandığını hatırlattı.

Wray, özel danışman John Durham'ın bulguları üzerinden özeleştiri yaprak FBI'nın, 2016 seçimlerinde Trump'ın başkanlık kampanyası ile Rusya arasındaki bağlantılara ilişkin, yalnızca bir ön soruşturma açmasının, derinlemesine araştırmamasının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini şiddetle kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:27
BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini şiddetle kınadı
06:35
BM: Dünyada 2022'de açlıkla karşı karşıya kalanların sayısı ortalama 735 milyon
06:32
Hint şirketten yapay zeka adımı: Müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90'ı işten çıkarıldı
05:59
Tır takla attı, emniyet kemeri hayat kurtardı
05:55
Kolombiya'da 5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
03:59
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
Tekirdağ'da lavanta tarlaları çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti
Tekirdağ'da lavanta tarlaları çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti
FOTO FOKUS
NATO Zirvesi'nde dikkatler Türkiye’deydi
NATO Zirvesi'nde dikkatler Türkiye’deydi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ