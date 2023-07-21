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Türkiye
AA 21.07.2023 07:10

Bursa'da feci kaza: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'da feci kaza: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Uğur Can Uras idaresindeki tır, Bursa Ankara Karayolu İnegöl girişindeki yakıt istasyonuna girmek isterken Bayram Uras idaresindeki otomobil, tıra arkadan çarptı.

Kazada tırın altına giren otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkartılan Uras, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uras, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

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