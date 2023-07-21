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Türkiye
İHA 21.07.2023 09:34

Esenyurt'ta iki genç sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Esenyurt'ta silahlı iki şüpheli, husumetli oldukları iki genci sokak ortasında kurşunlayarak kaçtı. Yaralı gençlerden birinin annesi kanlar içinde yerde yatan oğlunun başında ağladı.

Esenyurt'ta iki genç sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı
[Fotograf: AA]

Çarşamba gece saatlerinde Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokaktaki iki gence, aralarında daha önceden husumet bulunan iki şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

Kurşunların hedefi olan gençler, ağır yaralandı.

Şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken silah seslerini duyan sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı gençlerden birinin annesi ambulansın gelmesini beklerken kanlar içinde yerde yatan oğlunun başında ağladı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli şahıslar ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların saldırı sebebinin, tarafların ailesi arasındaki ölümlü olay sonucu intikam almak istemesi olduğu iddia edildi.

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