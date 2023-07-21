Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine karşı 9 ilçede belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde 14 ruhsatsız tabanca, 66 fişek, 5 ruhsatsız av tüfeği, 41 kartuş, 3 çalıntı motosiklet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 305 lira, çeşitli uyuşturucu maddeler, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 kesici alet, 3 hassas terazi, bir miktar kokain ve eroin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.