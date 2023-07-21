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Türkiye
AA 21.07.2023 10:15

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Hatay'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine karşı 9 ilçede belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde 14 ruhsatsız tabanca, 66 fişek, 5 ruhsatsız av tüfeği, 41 kartuş, 3 çalıntı motosiklet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 305 lira, çeşitli uyuşturucu maddeler, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 kesici alet, 3 hassas terazi, bir miktar kokain ve eroin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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