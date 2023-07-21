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Türkiye
İHA 21.07.2023 11:04

Edirne’de arıcılara tır çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde tır ile arı kovanı taşıyan kamyonetin karıştığı kazada ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Edirne’de arıcılara tır çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Ayçiçek balı üretimi için Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nden Edirne'ye giden baba, iki oğlu ve bir çalışanı, kamyonun lastik değişimi sırasında tır çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ayçiçek balı üretimi için Döğüşbelen Mahallesi'nden Edirne'ye hareket eden Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın'ın bulunduğu kamyonun lastiği patladı.

Edirne’de arıcılara tır çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesi Yerlisu Köyü Kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen olayda lastik tamiri için duran Muğlalı arıcılara, aynı istikametten gelen tır çarptı.

Kaza sonrası baba Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan Menteşe ile yanlarında çalışan Buluthan Aydın, hayatını kaybetti.

Kaza bölgesine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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