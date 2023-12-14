Puslu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.12.2023 10:55

Türkiye, son 53 yılın en sıcak iki kasım ayından birini yaşadı

Bu yılın kasım ayı son 53 yılın en sıcak iki kasımından biri olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda en düşük sıcaklık sıfırın altında 15,3 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 32,9 derece ile Manisa'nın Salihli ilçesinde tespit edildi.

Türkiye, son 53 yılın en sıcak iki kasım ayından birini yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, 9,3 derece olan 1991-2020 dönemi kasım ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 12,5 dereceyle normallerin 3,2 derece üzerinde gerçekleşti. Türkiye'de 2010 yılı kasımında da ortalama sıcaklık 12,5 derece olarak ölçülmüştü.

Geçen ay, yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen sıcaklıklar, Korkuteli, Karaisalı, Hakkari, Ergani ve Mardin çevrelerinde mevsim normalleri civarında seyretti.

Kasım ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 15,3 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 32,9 derece ile Manisa'nın Salihli ilçesinde tespit edildi.

Maksimum sıcaklıklar normalin 4,1 derece üzerindeydi

Bu yılın kasım ayı ortalama minimum sıcaklıkları, 1991-2020 dönemi minimum sıcaklık normallerinin 0,8 derece üzerinde gerçekleşirken, maksimum sıcaklık normallerinin ise 4,1 derece üzerinde oldu.

Marmara Bölgesi'nin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11 dereceyken, bölgede geçen ay ortalama sıcaklık 14,2 dereceyi gördü.

Uzun yıllar kasım ayı maksimum sıcaklık değeri 27,2 derece olan İstanbul'da geçen ayın sıcaklığı 29,6 derece olarak ölçülürken, aradaki sıcaklık farkı 2,4 derece oldu.

ETİKETLER
Hava Sıcaklıkları Kuraklık
Sıradaki Haber
"Astoria Grande" kruvaziyeri, 602 yolcusuyla Amasra'da demirledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
Sinop'ta bir haftada 18 koyun telef oldu, inceleme başlatıldı
11:47
Telefon dolandırıcılarına 2 milyon lirasını kaptırmaktan son anda kurtuldu
11:39
Artvin'de heyelan: 2 katlı ev ve 1 ahır yıkıldı
11:39
Salda Gölü, Mars’ın jeolojik geçmişine ışık tutacak
11:39
Korsan taşımacılık yapan minibüs şoförüne 42 bin lira ceza
11:32
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
Geleceğin aşçıları sebze ve baharatlarını topraksız tarımla yetiştiriyor
Geleceğin aşçıları sebze ve baharatlarını topraksız tarımla yetiştiriyor
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları, İsrail askerleriyle karada çatıştığı görüntüleri yayınladı
Kassam Tugayları, İsrail askerleriyle karada çatıştığı görüntüleri yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ